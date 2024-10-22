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Медики Великобритании будут принимать пациентов в коридорах

22 октября 2024 08:07
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В Великобритании в срочной реанимации нуждается система здравоохранения. Затянувшийся кризис в области медицины и бездействие чиновников привели к тому, что пациентов принимают уже в коридоре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медики Великобритании будут принимать пациентов в коридорах-2

Бригадам скорой помощи рекомендуют не дожидаться регистрации со стороны персонала больницы. По официальной версии, это поможет сэкономить время для выезда на другие вызовы. На деле это скорее способ компенсировать нехватку персонала. 

Сами работники скорой считают такой подход неприемлемым и настаивают на необходимости передачи больных под присмотр врачей. Но ситуация в здравоохранении страны сегодня такова, что экономить приходится не только на зарплатах специалистов, но и на здоровье людей. В результате у больниц Королевства в очередях стоят машины скорых, а коридоры уже используют как приемные палаты.

# Экономический кризис

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