Глава Пентагона Остин заявил об очередном пакете помощи Украине на $400 млн

Во время визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин заявил о предоставлении военной поддержки для Украины в объеме 400 млн долларов. Об этом пишет РИА Новости.

По словам министра, США по-прежнему оказывают поддержку Киева и хотят собрать контактную группу по вопросам обороны Украины в формате Рамштайна.