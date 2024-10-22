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Глава Пентагона Остин заявил об очередном пакете помощи Украине на $400 млн

22 октября 2024 07:58
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Во время визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин заявил о предоставлении военной поддержки для Украины в объеме 400 млн долларов. Об этом пишет РИА Новости.

По словам министра, США по-прежнему оказывают поддержку Киева и хотят собрать контактную группу по вопросам обороны Украины в формате Рамштайна.

Поставки предусматривают боеприпасы для HIMARS, снаряды для артиллерии, противотанковые системы Javelin и AT-4, БТР M113 и другое оборудование. Пентагон заявил, что любая поставка оружия в Украину будет законной целью для России.

Россия считает,что поставка оружия мешает урегулированию конфликта и затрагивает страны НАТО, и что перекачка оружия Западом в Украину не содействует переговорам и имеет негативный эффект.

# Международная политика # Ллойд Остин # Деньги # Украина

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