Глава Пентагона Остин заявил об очередном пакете помощи Украине на $400 млн

Во время визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин заявил о предоставлении военной поддержки для Украины в объеме 400 млн долларов. Об этом пишет РИА Новости.
По словам министра, США по-прежнему оказывают поддержку Киева и хотят собрать контактную группу по вопросам обороны Украины в формате Рамштайна.
Поставки предусматривают боеприпасы для HIMARS, снаряды для артиллерии, противотанковые системы Javelin и AT-4, БТР M113 и другое оборудование. Пентагон заявил, что любая поставка оружия в Украину будет законной целью для России.
Россия считает,что поставка оружия мешает урегулированию конфликта и затрагивает страны НАТО, и что перекачка оружия Западом в Украину не содействует переговорам и имеет негативный эффект.