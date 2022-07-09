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Замглавы Еврокомиссии: Европу ждут массовые протесты и беспорядки, если не остановить рост цен

09 июля 2022 15:00
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Европу ожидают конфликты и распри из-за кризиса энергоносителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое предсказание сделал замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Замглавы Еврокомиссии: Европу ждут массовые протесты и беспорядки, если не остановить рост цен-1

Еврочиновник считает, что ЕС должен сделать все, чтобы остановить резкий рост цен на продукты и тепло. Если выполнить этого не удастся, то Европу ждут массовые протесты и беспорядки. Одним из решений насущной проблемы может стать переход на уголь. Выход из критической ситуации нужно найти не позднее 1 ноября, чтобы заверить жителей, что они не столкнутся с отопительным кризисом. «Мы должны гарантировать людям, что они попросту не замерзнут предстоящей зимой», – констатирует Франс Тиммерманс.

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# Кризис в ЕС # Франс Тиммерманс # Фотофакт

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