Президент Шри-Ланки должен покинуть пост. Так решили лидеры политических партий страны

Новости Шри-Ланки. Президент Шри-Ланки должен уйти в отставку. Такое решение 9 июля принято в ходе экстренного заседания лидеров политических партий страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча состоялась на фоне массовых беспорядков, которые охватили практически весь остров. Протестующие уже захватили резиденцию главы государства, взяв здание под свой контроль. Сообщается о десятках пострадавших. Отметим, Шри-Ланка сейчас переживает самый тяжелый экономический и политический кризис с момента обретения независимости.