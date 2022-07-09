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Президент Шри-Ланки должен покинуть пост. Так решили лидеры политических партий страны

09 июля 2022 13:33
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Новости Шри-Ланки. Президент Шри-Ланки должен уйти в отставку. Такое решение 9 июля принято в ходе экстренного заседания лидеров политических партий страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Шри-Ланки должен покинуть пост. Так решили лидеры политических партий страны-1

Встреча состоялась на фоне массовых беспорядков, которые охватили практически весь остров. Протестующие уже захватили резиденцию главы государства, взяв здание под свой контроль. Сообщается о десятках пострадавших. Отметим, Шри-Ланка сейчас переживает самый тяжелый экономический и политический кризис с момента обретения независимости.

Протестующие в Шри-Ланке захватили резиденцию президента. Подробности здесь.

# Акции протеста # Готабая Раджапакса # Новости Шри-Ланки # Фотофакт

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