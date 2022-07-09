Экс-премьера Японии Синдзо Абэ похоронят в родном городе 12 июля

Новости Японии. Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ похоронят 12 июля в его родном городе Симоносеки. А за день до этого в буддийском храме в центре Токио пройдет панихида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, покушение на политика было совершено 8 июля во время уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара. Преступник произвел два выстрела из самодельного дробовика, ранения оказались смертельными. Нападавший 40-летний местный житель, бывший моряк Сил самообороны Японии, был задержан на месте. Позже на допросе он признался, что изначально собирался убить другого человека – главу некой религиозной организации. Но впоследствии поменял планы.