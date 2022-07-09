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Экс-премьера Японии Синдзо Абэ похоронят в родном городе 12 июля

09 июля 2022 11:33
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Новости Японии. Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ похоронят 12 июля в его родном городе Симоносеки. А за день до этого в буддийском храме в центре Токио пройдет панихида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экс-премьера Японии Синдзо Абэ похоронят в родном городе 12 июля-1

Напомним, покушение на политика было совершено 8 июля во время уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара. Преступник произвел два выстрела из самодельного дробовика, ранения оказались смертельными. Нападавший 40-летний местный житель, бывший моряк Сил самообороны Японии, был задержан на месте. Позже на допросе он признался, что изначально собирался убить другого человека – главу некой религиозной организации. Но впоследствии поменял планы.

В день трагедии соболезнования родным и близким Синдзо Абэ выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Убийство # Синдзо Абэ # Новости Японии # Фотофакт

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