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Медики Латвии хотят выйти на забастовку из-за низких зарплат

09 июля 2022 11:37
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Новости Латвии. Медики Латвии планируют выйти на забастовку из-за низких зарплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акцию протеста намерен провести Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода.

Медики Латвии хотят выйти на забастовку из-за низких зарплат-1

Их цель – защита экономических и профессиональных интересов медиков. Уже есть и лозунг – «За жизнь – твою и мою». Если предупредительная акция будет проигнорирована правительством, полномасштабная забастовка пройдет 27 и 28 сентября. Напомним, профсоюз и правительство уже долгое время не могут договориться о зарплатах медработников. Аналогичные претензии к властям выставляют и латвийские педагоги.

# Забастовка # Новости Латвии # Фотофакт

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