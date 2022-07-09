Медики Латвии хотят выйти на забастовку из-за низких зарплат

Их цель – защита экономических и профессиональных интересов медиков. Уже есть и лозунг – «За жизнь – твою и мою». Если предупредительная акция будет проигнорирована правительством, полномасштабная забастовка пройдет 27 и 28 сентября. Напомним, профсоюз и правительство уже долгое время не могут договориться о зарплатах медработников. Аналогичные претензии к властям выставляют и латвийские педагоги.