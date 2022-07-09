Сильно зависели от России. В Германии помощь правительства понадобилась газовому гиганту

Новости Германии. В Германии помощь правительства понадобилась местному газовому гиганту. Представители компании обратились к властям за спасением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие сильно зависело от российского газа. А на фоне санкций ситуация стала ужасающей. Компания предложила правительству принять долю в капитале и попросила предоставить дополнительное долговое финансирование за счет увеличения государственной кредитной линии. Для выхода из кризиса необходимо около 9 миллиардов евро. Эта сумма превышает рыночную стоимость газового гиганта. Больше только убытки. Как заявил генеральный директор, в 2022 году компания рискует потерять до 10 миллиардов евро.