Очень подорожали продукты. Экономический кризис сильно ударил по Бельгии

Теперь в магазине необходимо дважды подумать, прежде чем решиться на покупки. Так как многие продукты стали слишком дорогими, особенно – мясо, хлеб и овощи. На этом фоне бельгийцы пытаются найти хоть какой-то способ экономии. Так, простое посещение супермаркета становится охотой за аукционными товарами. Еще можно выключать отопление и свет. Это позволит меньше заплатить за коммунальные. В этой ситуации государство обязано помочь своему народу, предоставить необходимые льготы. Однако пока что бельгийцам остается потуже затянуть пояса.