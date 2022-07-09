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Очень подорожали продукты. Экономический кризис сильно ударил по Бельгии

09 июля 2022 07:29
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Новости Бельгии. Экономический кризис со всей силой ударил по Бельгии. Из-за галопирующей инфляции местные жители вынуждены менять свои покупательские привычки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очень подорожали продукты. Экономический кризис сильно ударил по Бельгии-1

Теперь в магазине необходимо дважды подумать, прежде чем решиться на покупки. Так как многие продукты стали слишком дорогими, особенно – мясо, хлеб и овощи. На этом фоне бельгийцы пытаются найти хоть какой-то способ экономии. Так, простое посещение супермаркета становится охотой за аукционными товарами. Еще можно выключать отопление и свет. Это позволит меньше заплатить за коммунальные. В этой ситуации государство обязано помочь своему народу, предоставить необходимые льготы. Однако пока что бельгийцам остается потуже затянуть пояса.

# Экономический кризис # Новости Бельгии # Фотофакт

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