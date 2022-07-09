Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила о своей отставке

Новости Эстонии. Продолжается череда отставок в руководстве ряда европейских стран. На этот раз об уходе со своего поста объявила премьер-министр Эстонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина такого решения – недовольство работой правительства и тупик в коалиционных переговорах. Кая Каллас заявила, что в итоге сама внесла предложение о своей отставке, чтобы была возможность сформировать новое правительство страны. Сообщается, что Партия реформ, Социал-демократическая партия и «Отечество» после месяца переговоров все-таки достигли соглашения о создании правящей коалиции Эстонии. В связи с этим председатель Партии реформ и премьер Кая Каллас подает в отставку. Добавим, по сути, уже экс-премьер Эстонии известна своей русофобией и поддержкой расширения НАТО в Восточной Европе.