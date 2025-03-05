Прямой эфир

Захарова: по итогам встреч России и США наметились определенные развязки

05 марта 2025 14:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, некоторые развязки по итогам встреч России и США уже намечены, пишет ТАСС.

Захарова: по итогам встреч России и США наметились определенные развязки-1

Фото: Pinterest

Одновременно остается еще много вопросов, в связи с чем «в этом смысле переговоры идут, начались, контакты существуют», – подчеркнула дипломат.

Возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном произошло 12 февраля, когда президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. 18 февраля в Эр-Рияде делегации РФ и США провели переговоры.

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп # Мария Захарова

Другие новости рубрики

Все новости
ВСУ лишились безопасных путей снабжения в Курской области
05 марта 2025 13:58

ВСУ лишились безопасных путей снабжения в Курской области

ВСУ отправляют в бой в районе курской Суджи 18-летних десантников
05 марта 2025 13:27

ВСУ отправляют в бой в районе курской Суджи 18-летних десантников

США прекратили делиться разведданными с Украиной – FT
05 марта 2025 13:08

США прекратили делиться разведданными с Украиной – FT