Захарова: по итогам встреч России и США наметились определенные развязки

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, некоторые развязки по итогам встреч России и США уже намечены, пишет ТАСС.

Одновременно остается еще много вопросов, в связи с чем «в этом смысле переговоры идут, начались, контакты существуют», – подчеркнула дипломат.

Возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном произошло 12 февраля, когда президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. 18 февраля в Эр-Рияде делегации РФ и США провели переговоры.