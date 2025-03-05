Прямой эфир

ВСУ лишились безопасных путей снабжения в Курской области

05 марта 2025 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ВС Украины лишены надежных маршрутов снабжения в Суджанском районе Курской области, пишет РИА Новости.

ВСУ лишились безопасных путей снабжения в Курской области-1

Фото: Pinterest

По словам российских военнослужащих группировки «Север», на территории суджанского приграничья у ВСУ нет безопасных дорог для снабжения.

В феврале бойцами группировки «Север» установлен огневой контроль над дорогой из Юнаковки в Суджу. Это вызвало у ВС Украины масштабные проблемы с логистикой и ротацией.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
ВСУ отправляют в бой в районе курской Суджи 18-летних десантников
05 марта 2025 13:27

ВСУ отправляют в бой в районе курской Суджи 18-летних десантников

США прекратили делиться разведданными с Украиной – FT
05 марта 2025 13:08

США прекратили делиться разведданными с Украиной – FT

Удар по полигону ВСУ стал мрачным посланием РФ Западу – InfoBRICS
05 марта 2025 12:52

Удар по полигону ВСУ стал мрачным посланием РФ Западу – InfoBRICS