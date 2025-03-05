ВСУ лишились безопасных путей снабжения в Курской области

По словам российских военнослужащих группировки «Север», на территории суджанского приграничья у ВСУ нет безопасных дорог для снабжения.

В феврале бойцами группировки «Север» установлен огневой контроль над дорогой из Юнаковки в Суджу. Это вызвало у ВС Украины масштабные проблемы с логистикой и ротацией.