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США прекратили делиться разведданными с Украиной – FT

05 марта 2025 13:08
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США остановили предоставление разведданных Киеву, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

США прекратили делиться разведданными с Украиной – FT-1

Фото: Pinterest

В публикации указано, что данные не передаются именно Киеву, однако информация о России и Украине продолжает идти странам-союзникам, в частности Великобритании.

В Daily Mail ранее указывали, что Вашингтон вынес запрет Британии на передачу Киеву данных разведки США с момента приостановки американской стороной военной поддержки Киеву.

# Международная политика

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