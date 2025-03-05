США прекратили делиться разведданными с Украиной – FT

США остановили предоставление разведданных Киеву, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

В публикации указано, что данные не передаются именно Киеву, однако информация о России и Украине продолжает идти странам-союзникам, в частности Великобритании.

В Daily Mail ранее указывали, что Вашингтон вынес запрет Британии на передачу Киеву данных разведки США с момента приостановки американской стороной военной поддержки Киеву.