Прямой эфир

ВСУ отправляют в бой в районе курской Суджи 18-летних десантников

05 марта 2025 13:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ВС Украины, намереваясь усилить пребывание своей группировки на территории Курской области, начали бросать в боевые действия 18-летних десантников, пишет РИА Новости.

ВСУ отправляют в бой в районе курской Суджи 18-летних десантников-1

По словам военнослужащих группировки войск «Север», ВСУ для осуществления контратак в южной части Суджанского района направляют малоопытных 18-летних солдат, служащих в десантных подразделениях.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
США прекратили делиться разведданными с Украиной – FT
05 марта 2025 13:08

США прекратили делиться разведданными с Украиной – FT

Удар по полигону ВСУ стал мрачным посланием РФ Западу – InfoBRICS
05 марта 2025 12:52

Удар по полигону ВСУ стал мрачным посланием РФ Западу – InfoBRICS

В США Дональду Трампу грозят импичментом
05 марта 2025 12:47

В США Дональду Трампу грозят импичментом