ВС Украины, намереваясь усилить пребывание своей группировки на территории Курской области, начали бросать в боевые действия 18-летних десантников, пишет РИА Новости.

По словам военнослужащих группировки войск «Север», ВСУ для осуществления контратак в южной части Суджанского района направляют малоопытных 18-летних солдат, служащих в десантных подразделениях.