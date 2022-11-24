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У каждого 20-го поляка нет ванны и туалета. Что больше всего бьёт по карману жителей?

24 ноября 2022 18:02
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Новости Польши. Более половины поляков опасаются, что предстоящей зимой им будет нечем отапливать квартиры. Таковы данные, опубликованные в докладе о бедности за 2022 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У каждого 20-го поляка нет ванны и туалета. Что больше всего бьёт по карману жителей?-1

Общенациональное исследование, которое провела благотворительная компания, рисует польскому народу темное будущее. В ходе опроса выяснилось, что бюджет 95 % поляков сильно истощает рост цен на продукты питания, а у 89 % – увеличение расходов на содержание квартиры или дома. 64 % опрошенных начали экономить на развлечениях. Почти 60 % стали меньше потреблять электроэнергии, воды и газа, а 45 % меньше покупать продовольствия. Кроме того, почти 2,5 миллиона человек в Польше живут в домах, где, к примеру, течет крыша. У каждого 20-го нет ванны и туалета. А более 1,5 миллиона поляков живут в крайней нищете.

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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