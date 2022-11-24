В Эстонии снесут ещё 244 советских памятника. 60 мемориалов уже демонтировали

Новости Эстонии. В стране собираются снести или заменить 244 советских памятника. Об этом рассказали местные телеканалы со ссылкой на заявление государственной канцелярии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специально созданная рабочая группа нанесла на карту 322 памятника, из которых 244 подлежат сносу, а также около 60 уже убранных. Еще около 70 мемориалов признали нейтральными. Например, Тахумарди на острове Сааремаа и расположенная рядом с ним братская могила, где погребены 330 солдат, погибших во Второй мировой войне.