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В Эстонии снесут ещё 244 советских памятника. 60 мемориалов уже демонтировали

24 ноября 2022 18:00
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Новости Эстонии. В стране собираются снести или заменить 244 советских памятника. Об этом рассказали местные телеканалы со ссылкой на заявление государственной канцелярии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии снесут ещё 244 советских памятника. 60 мемориалов уже демонтировали-1

Специально созданная рабочая группа нанесла на карту 322 памятника, из которых 244 подлежат сносу, а также около 60 уже убранных. Еще около 70 мемориалов признали нейтральными. Например, Тахумарди на острове Сааремаа и расположенная рядом с ним братская могила, где погребены 330 солдат, погибших во Второй мировой войне.

# Памятники # Новости Эстонии # Фотофакт

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