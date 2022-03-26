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Босфорский пролив временно закрыли для судов из-за предмета, похожего на мину

26 марта 2022 12:54
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Следы конфликта в Украине стали заметны и за сотни километров от непосредственной зоны боев. В Босфорском проливе обнаружили предмет, похожий на морскую мину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Босфорский пролив временно закрыли для судов из-за предмета, похожего на мину-1

На место была оперативно отправлена спецгруппа подводной обороны, которая взяла опасную находку под охрану, а затем и уничтожила ее. В целях безопасности на некоторое время Босфорский пролив пришлось закрыть для судов. Как заявила ФСБ России, украинские военные после начала спецоперации установили более 400 мин недалеко от черноморских портов. Некоторые из них могли сорваться, и течением их может отнести в моря Средиземноморского бассейна.

# Международная политика # Фотофакт

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