На Кубе нашествие крабов – они мигрируют через леса в Карибское море

Новости Кубы. И яркая примета наступления сезона дождей на Кубе. В городе Матансас наблюдается нашествие крабов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Явление это регулярное. С приходом весенних ливней тысячи особей покидают тропические леса и мигрируют в Карибское море через магистрали. За этим наблюдают туристы и местные жители. Некоторые подготовились изрядно. В ход идут метлы, чтобы освободить себе путь. Власти страны призывают водителей транспорта передвигаться с осторожностью, чтобы не повредить ракообразных.