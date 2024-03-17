Явка на президентских выборах в России уже достигла 60%

Явка на президентских выборах в России достигла 60 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом данные представлены без учета электронного голосования. Сегодня, 17 марта, основной и последний день, когда граждане России могут отдать свой голос за одного из кандидатов.

На главный пост претендуют четверо: действующий лидер Владимир Путин и представители трех политических партий. Для победы в первом туре им необходимо заручиться поддержкой более 50 % избирателей.

За ходом голосования в Москве, Подмосковье и Псковской области наблюдают члены ЦИК Беларуси. Никаких нарушений не выявлено. Напомним, президент в России избирается сроком на шесть лет. Предварительные результаты волеизъявления станут известны уже сегодня после 21 часов по минскому времени. А окончательные итоги ЦИК России объявит не позднее 28 марта.