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Явка на президентских выборах в России уже достигла 60%

17 марта 2024 11:13
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Явка на президентских выборах в России достигла 60 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом данные представлены без учета электронного голосования. Сегодня, 17 марта, основной и последний день, когда граждане России могут отдать свой голос за одного из кандидатов.

Явка на президентских выборах в России уже достигла 60%-1

На главный пост претендуют четверо: действующий лидер Владимир Путин и представители трех политических партий. Для победы в первом туре им необходимо заручиться поддержкой более 50 % избирателей.

За ходом голосования в Москве, Подмосковье и Псковской области наблюдают члены ЦИК Беларуси. Никаких нарушений не выявлено. Напомним, президент в России избирается сроком на шесть лет. Предварительные результаты волеизъявления станут известны уже сегодня после 21 часов по минскому времени. А окончательные итоги ЦИК России объявит не позднее 28 марта.

Явка на президентских выборах в России уже достигла 60%-4

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