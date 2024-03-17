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ПВО РФ уничтожила 35 БПЛА над территорией России за ночь

17 марта 2024 10:21
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В Министерстве обороны России сообщили о фактах перехвата и уничтожения 35 украинских дронов в различных регионах страны. Об этом пишет РИА Новости.

Средства ПВО РФ успешно пресекли попытку терактов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Большинство БПЛА было ликвидировано в Краснодарском крае, а также Московской и Ярославской областях.

Были атакованы НПЗ в Славянске и в Московской области, но без жертв и разрушений. Украинские Вооруженные силы постоянно атакуют территорию России, но силы ПВО успешно отражают эти атаки.

# Международная политика

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