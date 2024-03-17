Грызлов: хочу поблагодарить белорусские власти за поддержку в организации выборов

Граждане России могут реализовать свое избирательное право и проголосовать на выборах президента своей страны в Беларуси. Утром 17 марта шесть избирательных участков открылись во всех областных центрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Явка достаточно высокая. За первые два часа свой выбор сделали порядка 2,5 тысячи граждан. Особое внимание на участках уделили обеспечению безопасности. Как отметил Посол России в Беларуси Борис Грызлов, обстановка на выборах в России исключительно сложная.

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Я хотел бы поблагодарить белорусские власти за то, что они обеспечили необходимую поддержку во время подготовки и организации выборов, в том числе в вопросах безопасности, что сейчас очень важно.