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Грызлов: хочу поблагодарить белорусские власти за поддержку в организации выборов

17 марта 2024 10:46
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Граждане России могут реализовать свое избирательное право и проголосовать на выборах президента своей страны в Беларуси. Утром 17 марта шесть избирательных участков открылись во всех областных центрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грызлов: хочу поблагодарить белорусские власти за поддержку в организации выборов-1

Явка достаточно высокая. За первые два часа свой выбор сделали порядка 2,5 тысячи граждан. Особое внимание на участках уделили обеспечению безопасности.

Как отметил Посол России в Беларуси Борис Грызлов, обстановка на выборах в России исключительно сложная.

Грызлов: хочу поблагодарить белорусские власти за поддержку в организации выборов-4

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Я хотел бы поблагодарить белорусские власти за то, что они обеспечили необходимую поддержку во время подготовки и организации выборов, в том числе в вопросах безопасности, что сейчас очень важно.

Грызлов: хочу поблагодарить белорусские власти за поддержку в организации выборов-7

В здание Генконсульства России в Бресте во время выборов поступило ложное сообщение о минировании.

# Выборы # общество # Борис Грызлов

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