В здание Генконсульства России в Бресте во время выборов поступило ложное сообщение о минировании

Граждане России могут реализовать свое избирательное право и проголосовать на выборах президента своей страны в Беларуси. Утром 17 марта шесть избирательных участков открылись во всех областных центрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Явка достаточно высокая. За первые два часа свой выбор сделали порядка 2,5 тысячи граждан. Особое внимание на участках уделили обеспечению безопасности.

Не прекращаются попытки оппонентов дестабилизировать ситуацию. В частности, поступают звонки с ложными сообщениями о минировании. Одно из таких поступило сегодня и в здание Генерального консульства России в Бресте. Однако на ход голосования это никак не повлияло: ситуацию удалось решить в максимально сжатые сроки. Выборы на текущий момент идут штатно, замечаний от наблюдателей не поступало.