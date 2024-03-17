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В здание Генконсульства России в Бресте во время выборов поступило ложное сообщение о минировании

17 марта 2024 10:46
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Граждане России могут реализовать свое избирательное право и проголосовать на выборах президента своей страны в Беларуси. Утром 17 марта шесть избирательных участков открылись во всех областных центрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Явка достаточно высокая. За первые два часа свой выбор сделали порядка 2,5 тысячи граждан. Особое внимание на участках уделили обеспечению безопасности.

Не прекращаются попытки оппонентов дестабилизировать ситуацию. В частности, поступают звонки с ложными сообщениями о минировании. Одно из таких поступило сегодня и в здание Генерального консульства России в Бресте. Однако на ход голосования это никак не повлияло: ситуацию удалось решить в максимально сжатые сроки. Выборы на текущий момент идут штатно, замечаний от наблюдателей не поступало.

В здание Генконсульства России в Бресте во время выборов поступило ложное сообщение о минировании-1

Мы голосуем за свое будущее, за уверенность в нем. И чтобы это будущее потом обернулось нам только светлым.

В здание Генконсульства России в Бресте во время выборов поступило ложное сообщение о минировании-4

Мы голосуем за будущее наших внуков, внучек. Чтобы был мир на земле.

В здание Генконсульства России в Бресте во время выборов поступило ложное сообщение о минировании-7

Избирательные участки организованы в каждом областном центре страны. Они будут открыты 17 марта до 20 часов. Информацию о местонахождении пунктов можно найти на сайте посольства.

В здание Генконсульства России в Бресте во время выборов поступило ложное сообщение о минировании-10

В здание Генконсульства России в Бресте во время выборов поступило ложное сообщение о минировании-12

Кроме того, у граждан России есть возможность проголосовать на дому – уже поступило более 50 заявок.

Грызлов: хочу поблагодарить белорусские власти за поддержку в организации выборов – читайте здесь.

# Выборы # общество

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