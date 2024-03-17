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Маск: если Киев не начнет переговоры, то потеряет людей и территории

17 марта 2024 10:40
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Миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск в посте в соцсети X выразил опасения, что если Украина не начнет процесс мирных переговоров, то она может лишиться еще большего числа граждан и территорий. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что отсутствие мира ухудшает положение жителей Украины, приводя к новым потерям. Маск также заметил, что солдат ВСУ ждет смерть в окопах. Маск часто выступает с комментарием по ситуации в Украине, утверждая, что президент РФ Владимир Путин не потерпит поражения и что продолжение финансирования со стороны Запада и продолжение боевых действий не идут на пользу Украине.

# Международная политика # Илон Маск

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