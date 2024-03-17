Макрон допустил проведение военных операций в Украине

Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью Le Parisien не стал исключать возможность операций в отношении российских войск в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Франция в состоянии сделать это, но не желает начинать подобные действия. По словам Макрона, Париж сделает все, чтобы Россия не победила в конфликте, и он отметил, что обсуждалась возможность отправки войск в Украину.

Он также заявил, что у Франции нет ограничений на оказание помощи Киеву. Вместе с тем Макрон подчеркнул, что французская сторона не будет начинать военные операции в Украине.

Кремль ответил на его высказывание предупреждением о прямом конфликте между РФ и НАТО. Президент России Владимир Путин сказал, что введение европейского воинского контингента не сможет повлиять на сложившуюся обстановку и приведет к серьезным для Украины последствиям.