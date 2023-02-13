«Я смотрю на свой разрушенный дом и плачу». Турция, Сирия – восьмой день после землетрясения

Уже неделю Турция пытается оправиться от шока, вызванного одним из сильнейших в истории страны стихийным бедствием. Землетрясение унесло жизни более 31 тысячи человек, и эти данные далеко не окончательные. Согласно прогнозам экспертов ООН, эта цифра может увеличиться как минимум вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, что сейчас происходит в Турции, – в нашем сюжете.

10 % ВВП страны или 84 миллиарда долларов. Это лишь приблизительный ущерб от землетрясения в Турции. Причем большая часть суммы связана с разрушением жилых домов. Убытки оцениваются примерно в 70 миллиардов. В стране буквально стерты с лица земли целые кварталы, десятки тысяч домов превратились в руины. А город Нурдагы решили и вовсе не восстанавливать. Его полностью снесут. Хотя еще до катастрофы там жили около 17 тысяч человек.

К столь катастрофическим последствиям привели грубые нарушения правил строительства зданий. Многие были старыми и сейсмонеустойчивыми, из-за чего многоэтажки складывались словно карточные домики, верхние этажи обваливались на те, что ниже. На этом фоне в Турции начались массовые задержания. Полиция арестовывает сотрудников строительных компаний, их подрядчиков и других причастных.

Тем временем главной задачей остается минимизировать жертвы. В пострадавших районах продолжается разбор завалов. Однако шансы найти выживших стремительно тают. Специалисты не останавливаются ни на минуту, ведь место чуду есть всегда. Так, белорусскому отряду особого назначения «ЗУБР» совместно с коллегами из России и Кыргызстана удалось сделать невозможное: они достали живым человека, который пролежал под руинами почти неделю.

Для спасателей ценна любая жизнь. Под завалами они находят не только людей, но и их домашних питомцев. Причем многие просят сначала вызволить их четвероногих друзей. После пятичасовой операции спасателям удалось достать завернутого в занавеску, испуганного и трясущегося кота.

Сложная ситуация сохраняется и в Сирии. Там также продолжаются разборы завалов. Число погибших уже превысило 3,5 тысячи человек. Тем временем миллионы остались без крыши над головой на улице. Согласно предварительным данным ООН, бездомными могут оказаться более 5 миллионов сирийцев. Причем ситуация сильно осложняется из-за продолжительного военного конфликта в регионе.

Я продолжаю возвращаться сюда, чтобы поплакать, а потом уйти. Что я могу сделать? Я смотрю на свой разрушенный дом и плачу. Что мне делать? Я живу здесь уже 45 лет.

Наша страна не осталась равнодушной к этой трагедии. Белорусам всегда были присущи милосердие и гуманизм. И мы не можем быть безразличны к страданиям людей, которые попали в беду. Беларусь уже не раз отправляла самолеты с гуманитарной помощью и в Турцию, и в Сирию. Так, накануне из нашей страны в Сирию прибыл самолет с гуманитарным грузом. На борту все, что запрашивала пострадавшая сторона: палатки, одеяла, средства гигиены, медикаменты и многое другое. Всего более 25 тонн. Поддержка сирийскому народу оказывается по поручению Александра Лукашенко.