Новости Франции. Нет танкам, нет самолетам, нет ракетам. В Париже тысячи человек вышли на акцию протеста против НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местное правительство еще не успело выдохнуть после демонстраций из-за пенсионной реформы, как на горизонте появилась новая проблема. Теперь французы недовольны участием Парижа в конфликте в Украине. Поскольку многочисленные поставки оружия Киеву и сама стратегия НАТО может привести к третьей мировой войне. Поэтому протестующие требуют выхода своей страны из военного блока. И в качестве подтверждения своих слов демонстранты разрезали флаг Североатлантического альянса. По всей Франции прошло около 25 подобных акций протеста.