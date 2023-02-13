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Французы вышли на протест против участия в украинском конфликте и разрезали флаг НАТО

13 февраля 2023 15:20
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Новости Франции. Нет танкам, нет самолетам, нет ракетам. В Париже тысячи человек вышли на акцию протеста против НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французы вышли на протест против участия в украинском конфликте и разрезали флаг НАТО-1

Местное правительство еще не успело выдохнуть после демонстраций из-за пенсионной реформы, как на горизонте появилась новая проблема. Теперь французы недовольны участием Парижа в конфликте в Украине. Поскольку многочисленные поставки оружия Киеву и сама стратегия НАТО может привести к третьей мировой войне. Поэтому протестующие требуют выхода своей страны из военного блока. И в качестве подтверждения своих слов демонстранты разрезали флаг Североатлантического альянса. По всей Франции прошло около 25 подобных акций протеста.

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# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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