В Сирии появился новый вид косметологических услуг – улиткотерапия

Регенерация поврежденных тканей, уменьшение выраженности шрамов и ожогов, увлажнение, питание, очищение от ороговевших клеток, борьба с растяжками, пигментными пятнами, папилломами. Противопоказаний к применению данной процедуры не выявлено. Речь об улиткотерапии. Во многих уголках планеты ее применяют давно, а в Сирии она только приобретает популярность.

Мохаммед Аль-Хаффар, владелец центра красоты:

Мы хотели бы достичь точки, когда химические вещества больше не использовались бы для ухода за кожей. Они эффективны, но не так, как улитки.

Мохамед начал заниматься новым направлением в своей стране лишь в 2022 году. К проекту подключилась его сестра – дипломированный косметолог. На данном этапе они содержат 1 500 улиток, которые в другие салоны красоты они предоставляют на прокат.