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В Сирии появился новый вид косметологических услуг – улиткотерапия

13 февраля 2023 14:33
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Регенерация поврежденных тканей, уменьшение выраженности шрамов и ожогов, увлажнение, питание, очищение от ороговевших клеток, борьба с растяжками, пигментными пятнами, папилломами. Противопоказаний к применению данной процедуры не выявлено. Речь об улиткотерапии. Во многих уголках планеты ее применяют давно, а в Сирии она только приобретает популярность.  

В Сирии появился новый вид косметологических услуг – улиткотерапия-1

Мохаммед Аль-Хаффар, владелец центра красоты:  
Мы хотели бы достичь точки, когда химические вещества больше не использовались бы для ухода за кожей. Они эффективны, но не так, как улитки.  

Мохамед начал заниматься новым направлением в своей стране лишь в 2022 году. К проекту подключилась его сестра – дипломированный косметолог. На данном этапе они содержат 1 500 улиток, которые в другие салоны красоты они предоставляют на прокат.  

В Сирии появился новый вид косметологических услуг – улиткотерапия-4

Мохаммед Аль-Хаффар:  
Улитки очень специфичны. Некоторые салоны красоты просят нас продать им улиток, но они не смогут их содержать. Им нужен особый уход и питание. Мы или отвозим заказчику улиток на прокат, или извлекаем нужные ферменты и передаем их для салонов красоты.  

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В Сирии появился новый вид косметологических услуг – улиткотерапия-7

Слизь улиток использовали еще модницы в Древней Греции. В последнее время такое направление косметологии наиболее популярно в таких странах, как Франция, Таиланд, Чили и Италия. Совсем недавно такое стали практиковать и в Беларуси.  

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