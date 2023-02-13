В Париже украсили улицы города огромными статуями диких животных
Братья наши меньшие достойны памятников и внимания. В Париже украсили улицы города огромными статуями диких животных. На знаменитом бульваре Осман выставка под открытым небом называется «Хрупкие гиганты». Автор творений – скульптор Мишель Бассомпьер. Он создал две фигуры горилл и восемь фигур медведей, в том числе белых. Этим видам животных угрожает исчезновение. Скульптуры напоминают о хрупкости природы.
Мишель Бассомпьер, скульптор:
Мы (люди) занимаем все пространство. Мы словно эгоистичные дети, которые не понимают, что надо делиться с другими, что Земля не только наша, она принадлежит всем живым существам.
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Высота некоторых скульптур достигает четырех метров.
Сначала мне было довольно странно видеть эти большие статуи на бульваре Осман, но я заметила, что это место стало оживленнее. Я хожу мимо каждый день, а скульптуры внесли разнообразие в окружающий ландшафт.
Выставка на бульваре Осман продлится до апреля.
*На правах рекламы.
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