Братья наши меньшие достойны памятников и внимания. В Париже украсили улицы города огромными статуями диких животных. На знаменитом бульваре Осман выставка под открытым небом называется «Хрупкие гиганты». Автор творений – скульптор Мишель Бассомпьер. Он создал две фигуры горилл и восемь фигур медведей, в том числе белых. Этим видам животных угрожает исчезновение. Скульптуры напоминают о хрупкости природы.

Мишель Бассомпьер, скульптор:

Мы (люди) занимаем все пространство. Мы словно эгоистичные дети, которые не понимают, что надо делиться с другими, что Земля не только наша, она принадлежит всем живым существам. В Сирии появился новый вид косметологических услуг – улиткотерапия – подробности здесь. Высота некоторых скульптур достигает четырех метров.