Шри-Ланка переживает самый сильный кризис. Всё из-за дефицита валюты

Новости Шри-Ланки. В Шри-Ланке объявлено чрезвычайное положение из-за массовых протестов, вызванных глубоким экономическим кризисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице страны Коломбо тысячи митингующих собрались у президентского дворца, требуя отставки правительства. Мирная акция быстро переросла в беспорядки.

Демонстранты начали жечь машины затем стали штурмовать полицейские кордоны. В правоохранителей полетели камни и бутылки. В ответ те применили водометы, слезоточивый газ и дубинки. Ранения получили около 40 человек, в том числе сами полицейские.

Шри-Ланка переживает самый сильный в истории страны экономический кризис, вызванный дефицитом иностранной валюты. Основным ее поставщиком был туристический сектор, который перестал работать во время пандемии. В стране не хватает продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. На 13 часов в день отключается электричество, так как средств платить за импорт не хватает.

Я не обуза этому правительству. Хотя у меня есть деньги, я не могу ничего купить. Я не могу заправить машину, не могу заправить баллон газом. Думаю, что это самый мрачный период в этой стране. Мы ничего не можем сделать с нашими деньгами.