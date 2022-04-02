Шри-Ланка переживает самый сильный кризис. Всё из-за дефицита валюты
Новости Шри-Ланки. В Шри-Ланке объявлено чрезвычайное положение из-за массовых протестов, вызванных глубоким экономическим кризисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице страны Коломбо тысячи митингующих собрались у президентского дворца, требуя отставки правительства. Мирная акция быстро переросла в беспорядки.
Демонстранты начали жечь машины затем стали штурмовать полицейские кордоны. В правоохранителей полетели камни и бутылки. В ответ те применили водометы, слезоточивый газ и дубинки. Ранения получили около 40 человек, в том числе сами полицейские.
Шри-Ланка переживает самый сильный в истории страны экономический кризис, вызванный дефицитом иностранной валюты. Основным ее поставщиком был туристический сектор, который перестал работать во время пандемии. В стране не хватает продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. На 13 часов в день отключается электричество, так как средств платить за импорт не хватает.
Я не обуза этому правительству. Хотя у меня есть деньги, я не могу ничего купить. Я не могу заправить машину, не могу заправить баллон газом. Думаю, что это самый мрачный период в этой стране. Мы ничего не можем сделать с нашими деньгами.
Массовые протесты начались в стране в конце марта. Для преодоления кризиса правительство обратилось за экстренной помощью к Международному валютному фонду и другим странам, включая Индию и Китай. Но ответа пока не получило.