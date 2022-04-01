На границе с Польшей украинские активисты блокируют дороги фурам из Беларуси и России

Польская граница вновь становится очагом напряженности. На этот раз благодаря украинским активистам. Радикально настроенные группы людей блокируют дороги, не давая проезжать фурам из Беларуси и России. Достается и польским водителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им точно так же не дают работать, срывая графики доставки грузов. На границе скапливаются огромные очереди, в многокилометровых пробках перевозчики стоят по несколько дней. Простои могут обернуться крупными штрафами.