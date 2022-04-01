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На границе с Польшей украинские активисты блокируют дороги фурам из Беларуси и России

01 апреля 2022 10:41
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Польская граница вновь становится очагом напряженности. На этот раз благодаря украинским активистам. Радикально настроенные группы людей блокируют дороги, не давая проезжать фурам из Беларуси и России. Достается и польским водителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На границе с Польшей украинские активисты блокируют дороги фурам из Беларуси и России-1

Им точно так же не дают работать, срывая графики доставки грузов. На границе скапливаются огромные очереди, в многокилометровых пробках перевозчики стоят по несколько дней. Простои могут обернуться крупными штрафами.  

На границе с Польшей украинские активисты блокируют дороги фурам из Беларуси и России-4

Причем полиция не спешит вмешиваться и прогонять людей с дорог. У многих водителей не выдерживают нервы и они сами начинают разбираться с протестующими, объясняя им доступными методами, что не плохо бы проявлять благодарность за гостеприимство стране и людям, которые предоставили им убежище.

# Акции протеста # Фотофакт

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