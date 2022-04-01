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В Украине использовали синагогу для сбора националистов. Вот как отреагировала Федерация еврейских общин

01 апреля 2022 14:21
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Федерация еврейских общин призвала защитить культовые сооружения при конфликтах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ранее в Минобороны России заявили, что украинские власти использовали синагогу в Умани для сбора националистических формирований, и опубликовали фотографии, на которых зафиксированы две колонны. Еврейская община обратилась к религиозным лидерам и мировому сообществу с просьбой поднять вопрос о неприкосновенности подобных объектов в ходе конфликтов.  

В Украине использовали синагогу для сбора националистов. Вот как отреагировала Федерация еврейских общин-1

Федерация еврейских общин России:  
Храмы, синагоги, мечети, дацаны становятся центрами гуманитарной деятельности, они выступают временным пристанищем для пострадавших, аккумулируют и распределяют благотворительную помощь, стремятся оказать адресную поддержку. По своей сути они выполняют те же действия, что и организация Красного креста.  

В Украине использовали синагогу для сбора националистов. Вот как отреагировала Федерация еврейских общин-4

Впрочем, ничего нового. Достаточно вспомнить историю двухлетней давности, когда тысячи паломников из Израиля по многовековой традиции направлялись к святым местам в Умань. Тогда украинские власти настолько боялись коронавирусной инфекции, что запретили въезд и оставили людей под открытым небом. Без воды и еды. Среди верующих было почти 300 детей.  

В Украине использовали синагогу для сбора националистов. Вот как отреагировала Федерация еврейских общин-7

И лишь белорусская сторона не смогла равнодушно наблюдать за издевательством над людьми. Ситуацию на контроль взял Президент нашей страны. Для паломников организовали временный лагерь, обогрели и накормили. Но чуда так и не произошло. В украинскую святыню хасиды так и не попали. Неудивительно, что и сейчас наши соседи принимают решения вразрез с гуманностью и человечностью.

# Международная политика # Фотофакт

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