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В Литву прибудет новый батальон американской армии. Контингент военных планируют увеличивать и дальше

02 апреля 2022 12:19
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США расширяют свое военное присутствие в Литве. В конце апреля в страну прибудет новый батальон американской армии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили в литовском Министерстве обороны.

В Литву прибудет новый батальон американской армии. Контингент военных планируют увеличивать и дальше-1

В настоящее время там уже находятся военные США. Только если раньше после прибытия нового батальона прежний возвращался домой, то теперь, как заявил глава военного ведомства, в связи изменением ситуации в регионе план откорректирован. В стране останутся оба подразделения.

В Литву прибудет новый батальон американской армии. Контингент военных планируют увеличивать и дальше-4

Соответственно, число американских военных в Литве станет рекордным. Контингент уже достигает 3 500 солдат. Количество будет увеличиваться и дальше. Вильнюс ждет прибытия танкового батальона США.

# Международная политика # Арвидас Анушаускас # Фотофакт

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