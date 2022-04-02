В Литву прибудет новый батальон американской армии. Контингент военных планируют увеличивать и дальше

США расширяют свое военное присутствие в Литве. В конце апреля в страну прибудет новый батальон американской армии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили в литовском Министерстве обороны.

В настоящее время там уже находятся военные США. Только если раньше после прибытия нового батальона прежний возвращался домой, то теперь, как заявил глава военного ведомства, в связи изменением ситуации в регионе план откорректирован. В стране останутся оба подразделения.