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В Москве 17-летний парень упал с моста. Юноша делал селфи

02 сентября 2018 07:53
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Новости России. В Москве 17-летний подросток упал с Большого каменного моста, делая селфи.  

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, любитель фотографироваться упал на прогулочный теплоход. Юноша получил травмы различной степени тяжести, его доставили в медучреждение.  

В ГУ МВД России подтвердили случившееся, уточнив, что молодой человек упал из-за собственной неосторожности.  

Проводится проверка.  

Весной 2018 года минчанин попал в реанимацию.  

Парень поднялся на опору ЛЭП, чтобы сделать селфи (подробности здесь).  

# Селфи

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