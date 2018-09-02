В Москве 17-летний парень упал с моста. Юноша делал селфи

Новости России. В Москве 17-летний подросток упал с Большого каменного моста, делая селфи.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, любитель фотографироваться упал на прогулочный теплоход. Юноша получил травмы различной степени тяжести, его доставили в медучреждение.

В ГУ МВД России подтвердили случившееся, уточнив, что молодой человек упал из-за собственной неосторожности.

Проводится проверка.

Весной 2018 года минчанин попал в реанимацию.