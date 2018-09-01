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В Сочи после посадки самолёт скатился в реку и загорелся. Пострадали 18 человек

01 сентября 2018 10:48
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Новости России. 1 сентября около трёх ночи в Сочи пассажирский самолёт Boeing 737-800 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, повредил крылом ограждение, а затем загорелся.  

Как сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на борту воздушного судна находились 166 пассажиров и 6 членов экипажа, все они были эвакуированы.  

На ликвидацию пожара ушло примерно 15 минут.  

По сведениям Авиакомпании Utair, летательный аппарат скатился в русло реки. В результате случившегося разрушились стойки шасси и крыло, загорелся левый двигатель. Также добавляется, что самолёт следовал рейсом Москва – Сочи.  

В Сочи после посадки самолёт скатился в реку и загорелся. Пострадали 18 человек-1

Фото: twitter.com/antonio_mag49  

Согласно информации Международного аэропорта Сочи, после эвакуации пассажиры самолета были размещены в одном из секторов аэропорта. Пострадавшим оказывалась помощь врачей и психологов.  

Сейчас пассажиры находятся в гостиницах города. Организована работа по выдаче багажа и ручной клади из самолёта. Аэропорт работает в штатном режиме.  

На сайте Минздрава РФ сообщается, что в инциденте пострадали 15 взрослых и 3 ребёнка, им была оказана помощь. Госпитализировано шесть человек, двое их которых – дети.  

Согласно данным Следственного комитета Российской Федерации, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». Выясняются все обстоятельства преступления.  

Летом 2018 года в Украине самолёт съехал со взлётно-посадочной полосы.  

В происшествии никто не пострадал – здесь подробнее.  

# Возгорание самолета # Видеофакт

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