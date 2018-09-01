Руководитель самопровозглашённой ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в Донецке

31 августа в результате взрыва погиб глава самопровозглашённой ДНР Александр Захарченко.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Народного совета ДНР Владислава Бердичевского, происшествие случилось в одном из ресторанов. При взрыве Захарченко получил смертельные травмы.

Отмечается, что тяжёлые ранения получил заместитель председателя Совета министров ДНР, министр доходов и сборов Александр Тимофеев. Мужчину госпитализировали.

Позже РИА Новости уточнили, что медики оценивают состояние Тимофеева как средней тяжести, пациент в сознании.