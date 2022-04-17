Все дороги ведут в Кремль. Байден нашёл виновного в рекордном падении рейтинга

Если цены растут, то рейтинги западных политиков падают. Немецким канцлером недовольна почти половина жителей Германии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Судьба лидера Франции также под вопросом. Эммануэль Макрон вышел во второй тур президентских выборов с минимальным отрывом от Марин Ле Пен, ультраправого кандидата. Ниже некуда популярность и американского президента. Поддержка Джо Байдена всего 33 %.

Впрочем, лидер США уже нашел крайнего. Во всех своих бедах он винит Россию. Вот и небывалая инфляция в Штатах на совести Москвы, как и шаткое положение доллара, которому некоторые мировые эксперты предсказывают смерть, если валюту продолжат использовать как оружие в санкционных войнах.

Финансовая война: будет ли негативная реакция против доллара? Санкции, замораживающие валютные резервы России, создали стимул для стран обходить американскую валюту. Об этом пишет влиятельная американская газета Financial Times. О судьбе доллара тоже волнуется известное европейское издание Der Spiegel. В статье констатируют, что санкции Запада против России атаковали позиции доллара и вызывают волнения у других участников рынка, что не добавляет стабильности в наш мир.