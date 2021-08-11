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«Возрождение фашизма в Литве». Жёсткое подавление протестов в Вильнюсе – международная реакция и мнения экспертов

11 августа 2021 19:38
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Новости Литвы. В фокусе внимания мировых СМИ остается литовская повестка. 11 августа в Вильнюсе был поднят вопрос об отставке главы МВД Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поводом для этого послужило сразу несколько причин, а именно ситуация с мигрантами и беспорядки у здания Сейма.

«Возрождение фашизма в Литве». Жёсткое подавление протестов в Вильнюсе – международная реакция и мнения экспертов-1

Накануне в центре Вильнюса полиция применила силу в отношении митингующих. Окровавленные женщины, избиения, массовые аресты. Науседа поспешил оправдаться, коллективный Запад ожидаемо молчит, а эксперты в очередной раз указывают на двойные стандарты Европы. Когда речь идет о подавлении протестов у себя – это же другое! А вот сами литовцы, не стесняясь, выражаются о произошедших событиях, называя это возрождением фашизма.

«Возрождение фашизма в Литве». Жёсткое подавление протестов в Вильнюсе – международная реакция и мнения экспертов-4

Вечером 11 августа Сейм Литвы все же одобрил введение ограничений для непривитых жителей. Даже несмотря на то, что накануне несколько тысяч человек вышли на протесты к зданию литовского парламента, чтобы выразить недовольство подобными действиями в борьбе с пандемией. Все дело в том, что с 13 сентября те, кто не прошел иммунизацию, смогут посещать лишь небольшие магазины и аптеки, у которых есть вход с улицы. Все остальные двери для невакцинированных закроются. Литовцы считают это прямым нарушением своих гражданских прав. К 5 вечера митинг должен был закончиться, однако люди не ушли. Толпа заблокировала выходы из парламента, не давая депутатам покинуть здание. Когда в ситуацию вмешались правоохранители, вспыхнули столкновения.

«Возрождение фашизма в Литве». Жёсткое подавление протестов в Вильнюсе – международная реакция и мнения экспертов-7

В стражей порядка полетели камни и петарды, в людей – перцовый газ. На улицы выехала спецтехника. Без малого 30 человек под арестом. В числе задержанных есть и женщины. Президент Литвы Гитанас Науседа, который ранее решительно осуждал действия других стран по отношению к протестующим, например, в Беларуси, таким жестким мерам нашел объяснение и написал в своем Twitter.

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«Возрождение фашизма в Литве». Жёсткое подавление протестов в Вильнюсе – международная реакция и мнения экспертов-10

Жесткий разгон демонстрантов в Вильнюсе вызвал волну критики со стороны мирового сообщества. Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Возрождение фашизма в Литве». Жёсткое подавление протестов в Вильнюсе – международная реакция и мнения экспертов-13

А вот мнение депутата литовского Сейма. Лауринас Кащюнас заявил, что спровоцировать агрессивное поведение людей могли литовские политические деятели.

«Возрождение фашизма в Литве». Жёсткое подавление протестов в Вильнюсе – международная реакция и мнения экспертов-16

Лауринас Кащюнас, председатель Комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы:
Таким образом, в этом месте они должны взять на себя политическую ответственность за насилие, так как должностные лица пострадали. А во-вторых, если появятся доказательства того, что они способствовали разжиганию беспорядков, это уже будет вопрос следующего уровня. Расследование покажет это.

«Возрождение фашизма в Литве». Жёсткое подавление протестов в Вильнюсе – международная реакция и мнения экспертов-19

Негуманные действия правоохранителей и недемократичный подход властей к ситуации возмутил жителей республики. Председатель Социалистического народного фронта Литвы назвал произошедшие события возрождением фашизма в стране.

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«Возрождение фашизма в Литве». Жёсткое подавление протестов в Вильнюсе – международная реакция и мнения экспертов-22

Не прошло и суток после ночных разгонов демонстрантов, как глава МВД Агне Билотайте заявила: ответить за разжигание беспорядков придется, а организаторам грозит до шести лет лишения свободы. Кроме того, она считает вчерашний митинг и бунты в лагере мигрантов скоординированными акциями, направленными на раскол государства.

«Возрождение фашизма в Литве». Жёсткое подавление протестов в Вильнюсе – международная реакция и мнения экспертов-25

Агне Билотайте, глава МВД Литвы:
Оценивая вчерашние события, надо сказать, что некоторые люди были введены в заблуждение. Они пришли, чтобы выразить свою позицию по решениям правительства, и это право каждого гражданина, это неоспоримо. Однако то, что произошло вчера вечером, акты насилия в отношении сотрудников милиции, государственного имущества, показывает, что цели акции совершенно иные.

Это хорошо спланированная и скоординированная акция против нашей страны. Подобные ситуации, очевидно, являются попыткой вывести ситуацию из равновесия. И для достижения определенных целей для кого-то.

«Возрождение фашизма в Литве». Жёсткое подавление протестов в Вильнюсе – международная реакция и мнения экспертов-28

Правда, фактов и организаторов этих антиправительственных бунтов Билотайте назвать не смогла. Меж тем литовская оппозиция подняла вопрос об отставке главы МВД. По мнению депутатов фракции Союза крестьян и зеленых, ведомству стоит заняться решением реальных проблем, а не списывать все на вымышленные гибридные атаки.

«Возрождение фашизма в Литве». Жёсткое подавление протестов в Вильнюсе – международная реакция и мнения экспертов-31

Налицо двойные стандарты Европы в целом и Литвы в частности. Уже очевидно, что якобы жесткое подавление протестов осуждается именно в тех государствах, в которые выгодно бросать камни. А если речь идет о применении насилия со стороны полицейских в странах «демократической» Европы – это другое.

# Акции протеста # Гитанас Науседа # Лауринас Кащюнас # Мария Захарова # Агне Билотайте # Гедрюс Грабаускас # Фотофакт

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