«Возрождение фашизма в Литве». Жёсткое подавление протестов в Вильнюсе – международная реакция и мнения экспертов

Новости Литвы. В фокусе внимания мировых СМИ остается литовская повестка. 11 августа в Вильнюсе был поднят вопрос об отставке главы МВД Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поводом для этого послужило сразу несколько причин, а именно ситуация с мигрантами и беспорядки у здания Сейма.

Накануне в центре Вильнюса полиция применила силу в отношении митингующих. Окровавленные женщины, избиения, массовые аресты. Науседа поспешил оправдаться, коллективный Запад ожидаемо молчит, а эксперты в очередной раз указывают на двойные стандарты Европы. Когда речь идет о подавлении протестов у себя – это же другое! А вот сами литовцы, не стесняясь, выражаются о произошедших событиях, называя это возрождением фашизма.

Вечером 11 августа Сейм Литвы все же одобрил введение ограничений для непривитых жителей. Даже несмотря на то, что накануне несколько тысяч человек вышли на протесты к зданию литовского парламента, чтобы выразить недовольство подобными действиями в борьбе с пандемией. Все дело в том, что с 13 сентября те, кто не прошел иммунизацию, смогут посещать лишь небольшие магазины и аптеки, у которых есть вход с улицы. Все остальные двери для невакцинированных закроются. Литовцы считают это прямым нарушением своих гражданских прав. К 5 вечера митинг должен был закончиться, однако люди не ушли. Толпа заблокировала выходы из парламента, не давая депутатам покинуть здание. Когда в ситуацию вмешались правоохранители, вспыхнули столкновения.

В стражей порядка полетели камни и петарды, в людей – перцовый газ. На улицы выехала спецтехника. Без малого 30 человек под арестом. В числе задержанных есть и женщины. Президент Литвы Гитанас Науседа, который ранее решительно осуждал действия других стран по отношению к протестующим, например, в Беларуси, таким жестким мерам нашел объяснение и написал в своем Twitter. Президент Литвы высказался о жёстком разгоне митинга в Вильнюсе

Жесткий разгон демонстрантов в Вильнюсе вызвал волну критики со стороны мирового сообщества. Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Мария Захарова о разгоне митинга в Литве: куда девается этот либеральный флер, когда доходит до подавления протестов?

А вот мнение депутата литовского Сейма. Лауринас Кащюнас заявил, что спровоцировать агрессивное поведение людей могли литовские политические деятели.

Лауринас Кащюнас, председатель Комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы:

Таким образом, в этом месте они должны взять на себя политическую ответственность за насилие, так как должностные лица пострадали. А во-вторых, если появятся доказательства того, что они способствовали разжиганию беспорядков, это уже будет вопрос следующего уровня. Расследование покажет это.

Негуманные действия правоохранителей и недемократичный подход властей к ситуации возмутил жителей республики. Председатель Социалистического народного фронта Литвы назвал произошедшие события возрождением фашизма в стране. «В Литве начались кровавые события». Мнение местного жителя о разгоне демонстрантов 10 августа

Не прошло и суток после ночных разгонов демонстрантов, как глава МВД Агне Билотайте заявила: ответить за разжигание беспорядков придется, а организаторам грозит до шести лет лишения свободы. Кроме того, она считает вчерашний митинг и бунты в лагере мигрантов скоординированными акциями, направленными на раскол государства.

Агне Билотайте, глава МВД Литвы:

Оценивая вчерашние события, надо сказать, что некоторые люди были введены в заблуждение. Они пришли, чтобы выразить свою позицию по решениям правительства, и это право каждого гражданина, это неоспоримо. Однако то, что произошло вчера вечером, акты насилия в отношении сотрудников милиции, государственного имущества, показывает, что цели акции совершенно иные. Это хорошо спланированная и скоординированная акция против нашей страны. Подобные ситуации, очевидно, являются попыткой вывести ситуацию из равновесия. И для достижения определенных целей для кого-то.

Правда, фактов и организаторов этих антиправительственных бунтов Билотайте назвать не смогла. Меж тем литовская оппозиция подняла вопрос об отставке главы МВД. По мнению депутатов фракции Союза крестьян и зеленых, ведомству стоит заняться решением реальных проблем, а не списывать все на вымышленные гибридные атаки.