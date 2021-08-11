Президент Литвы высказался о жёстком разгоне митинга в Вильнюсе

Новости Литвы. Жестокий разгон демонстрантов в Вильнюсе вызвал волну критики со стороны мирового сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 августа около 4 000 человек вышли на протесты к зданию литовского Сейма, чтобы выразить недовольство действиями властей в борьбе с пандемией.

С сентября в стране собираются ввести ограничения для тех, кто не вакцинировался от коронавируса. Литовцы считают это ущемлением своих гражданских прав. К пяти вечера митинг должен был закончиться, однако люди не ушли. Толпа заблокировала выходы из парламента, не давая депутатам покинуть здание. Когда в ситуацию вмешались правоохранители, вспыхнули столкновения.

В полицию полетели камни и петарды, в дебоширов – перцовый газ. На улицы выехала спецтехника. Без малого 30 человек под арестом. В числе задержанных есть и женщины. Уже 11 августа в МВД Литвы заявили: ответить за разжигание беспорядков придется, а организаторам грозит до шести лет лишения свободы. Остается только удивляться столь быстрой работе местных правоохранительных органов. Президент Литвы Гитанас Науседа, который решительно осуждал действия других стран по отношению к протестующим, написал в своем Twitter следующее: