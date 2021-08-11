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«В Литве начались кровавые события». Мнение местного жителя о разгоне демонстрантов 10 августа

11 августа 2021 11:21
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Новости Литвы. Жестокий разгон демонстрантов в Вильнюсе вызвал волну критики со стороны мирового сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 августа около 4 000 человек вышли на протесты к зданию литовского Сейма, чтобы выразить недовольство действиями властей в борьбе с пандемией.

Президент Литвы высказался о жестком разгоне митинга в Вильнюсе

«В Литве начались кровавые события». Мнение местного жителя о разгоне демонстрантов 10 августа-1

С «недемократичным» подходом Литовских властей к разрешению подобных ситуаций согласны и сами литовцы. Председатель Социалистического народного фронта Литвы назвал произошедшие события возрождением фашизма.

Мария Захарова о разгоне митинга в Литве: куда девается этот либеральный флер, когда доходит до подавления протестов?

«В Литве начались кровавые события». Мнение местного жителя о разгоне демонстрантов 10 августа-4

Гедрюс Грабаускас, председатель Социалистического народного фронта Литвы:
10-11 августа в Литве начались кровавые события. Режим послал спецназ против мирных граждан. Жуткие сцены – кровавые женщины, избиения, массовые аресты. В июле-августе спецназ уже избивал граждан Литвы и травил их газом в Руднинкай и других местах страны. Против беженцев тоже применены жестокие меры. Также проходят жесткие политические репрессии и давление на свободу слова.

«В Литве начались кровавые события». Мнение местного жителя о разгоне демонстрантов 10 августа-7

Юлия Алексеюк, СТВ:
Налицо двойные стандарты Европы в целом и Литвы в частности. Уже очевидно, что якобы жесткое подавление протестов осуждается именно в тех государствах, в которые выгодно бросать камни. А если речь идет о применении насилия со стороны полицейских в странах демократической – в кавычках – Европы – это другое.

# Акции протеста # Гедрюс Грабаускас # Гитанас Науседа # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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