«В Литве начались кровавые события». Мнение местного жителя о разгоне демонстрантов 10 августа

Новости Литвы. Жестокий разгон демонстрантов в Вильнюсе вызвал волну критики со стороны мирового сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 августа около 4 000 человек вышли на протесты к зданию литовского Сейма, чтобы выразить недовольство действиями властей в борьбе с пандемией. Президент Литвы высказался о жестком разгоне митинга в Вильнюсе

С «недемократичным» подходом Литовских властей к разрешению подобных ситуаций согласны и сами литовцы. Председатель Социалистического народного фронта Литвы назвал произошедшие события возрождением фашизма. Мария Захарова о разгоне митинга в Литве: куда девается этот либеральный флер, когда доходит до подавления протестов?

Гедрюс Грабаускас, председатель Социалистического народного фронта Литвы:

10-11 августа в Литве начались кровавые события. Режим послал спецназ против мирных граждан. Жуткие сцены – кровавые женщины, избиения, массовые аресты. В июле-августе спецназ уже избивал граждан Литвы и травил их газом в Руднинкай и других местах страны. Против беженцев тоже применены жестокие меры. Также проходят жесткие политические репрессии и давление на свободу слова.