Мария Захарова о разгоне митинга в Литве: куда девается этот либеральный флер, когда доходит до подавления протестов?

Новости Литвы. Жестокий разгон демонстрантов в Вильнюсе вызвал волну критики со стороны мирового сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 августа около 4 000 человек вышли на протесты к зданию литовского Сейма, чтобы выразить недовольство действиями властей в борьбе с пандемией.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

Куда вдруг девается вся эта демократическая отдушка и либеральный флер у западных партнеров и их сателлитов, когда дело доходит до управления внутренней ситуацией и подавления протестов у себя дома?