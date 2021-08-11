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Мария Захарова о разгоне митинга в Литве: куда девается этот либеральный флер, когда доходит до подавления протестов?

11 августа 2021 11:10
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Новости Литвы. Жестокий разгон демонстрантов в Вильнюсе вызвал волну критики со стороны мирового сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 августа около 4 000 человек вышли на протесты к зданию литовского Сейма, чтобы выразить недовольство действиями властей в борьбе с пандемией.

Президент Литвы высказался о жестком разгоне митинга в Вильнюсе

Мария Захарова о разгоне митинга в Литве: куда девается этот либеральный флер, когда доходит до подавления протестов?-1

Реакция на заявление Науседы последовала незамедлительно. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала его следующим образом.

Мария Захарова о разгоне митинга в Литве: куда девается этот либеральный флер, когда доходит до подавления протестов?-4

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
Куда вдруг девается вся эта демократическая отдушка и либеральный флер у западных партнеров и их сателлитов, когда дело доходит до управления внутренней ситуацией и подавления протестов у себя дома?

# Акции протеста # Гедрюс Грабаускас # Гитанас Науседа # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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