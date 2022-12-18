«Больше напоминает попытку застолбить важные точки». Эксперты о военном присутствии Турции в мире

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Алексей Беляев, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой политологии Белорусского государственного экономического университета:

Турция все-таки, конечно, претендует как крупная региональная держава, чтобы защищать свои интересы и военным путем. Военное присутствие Турции тоже неравнозначное. Это надо понимать. Об афганском присутствии сегодня практически можно забыть, потому что это было присутствие вместе с американскими войсками. Когда речь идет, где опаснее и серьезнее, мы видим, что Сирия, Ирак – это места, где наибольшее сосредоточение турецких войск. Там речь идет об оккупации целых частей независимых государств. Мы видим, что серьезное присутствие Турции в Ливии. Для турецкой стороны это весьма важно, поскольку это одна из попыток защитить в том числе и свои энергетические интересы. Добыча нефти, поддержка правительства национального согласия, противовес Халифу Хафтару. Здесь Турция одновременно убивает двух зайцев. Она решает свои вопросы и противодействует России, не дает ей возможность усилиться, которая поддерживала Халифа Хафтара. С другой стороны, это присутствие достаточно небольшое. Говорить, что Турция может серьезно влиять на военную ситуацию далеко за рубежами, наверное, будет несколько преждевременно. Но вблизи своих границ, безусловно, турецкая армия продолжает играть серьезную роль, и сила Турции здесь будет проявляться как прямая. Не мягкая, а именно жесткая, твердая сила. Еще мы видим очень серьезные проблемы для того же постсоветского пространства. Это именно военное присутствие, военная помощь Азербайджану в Нагорно-Карабахском конфликте и прямая военная поддержка Украины. В данном случае, к сожалению для России, Турция опять демонстрирует себя не как союзник, а как противник в военном плане.

Надежда Сасс:

При более близком рассмотрении, учитывая вашу аналитику, можно даже сравнить политику Эрдогана с поведением Бендера, который играет 12 испанских партий только за счет того, что другие участники растеряны. Пользуется этим положением. Кто из участников международной политики сможет сесть за стол великих держав? И возникал вопрос: Турция как среднее государство имеет право на это? От чего это будет зависеть?