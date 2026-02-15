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Володин заявил, что поведение Зеленского указывает на психическое расстройство

15 февраля 2026 14:19
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Володин заявил, что поведение Зеленского указывает на психическое расстройство-0

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал заявления о молодости и преимуществе во времени свидетельством психических проблем и страха за личную власть. Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возрасте лидера России Владимира Путина, пишет ТАСС.

Володин напомнил об аналогичных высказываниях бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, чья судьба, по его словам, известна. Он также высказал уверенность, что критики потеряют свои посты, а Владимир Путин останется у власти в России.

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

# Международная политика # Вячеслав Володин # Владимир Путин # Владимир Зеленский

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