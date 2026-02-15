В Польше из-за продолжительных холодов замёрз город Хель

Многие регионы Польши сейчас больше похожи на декорацию к постапокалипсису. Аномальные холода сковали даже Балтийское море, что происходит весьма редко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за длительных минусовых температур соленая вода превратилась в каток. Город Хель и полуостров вокруг него приняли на себя основной удар. Однако за красивой картинкой скрывается коммунальный коллапс. Аномальные морозы оставили тысячи людей без отопления и воды не только в Хеле, но и в Варшаве, Лодзи, Познани и Сувалках.

Старая инфраструктура попросту рассыпалась под натиском серьезных холодов. Во многих районах аварии произошли одновременно – оперативные службы не успевают вовремя реагировать на ситуацию. На этом фоне в стране исчезли из продажи топливные пеллеты и дрова, оставив людей без плана Б.