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ИКИ РАН: на Земле началась магнитная буря уровня G1.3

15 февраля 2026 14:08
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ИКИ РАН: на Земле началась магнитная буря уровня G1.3-0

На Земле началась уже вторая за февраль магнитная буря, сообщает лаборатория ИКИ РАН, пишет РИА Новости.

Ее пик наступил в пять утра по мск и достиг уровня G1.3. Причиной тому стала большая корональная дыра на Солнце, хотя возмущения начались на день раньше прогноза.

Ночью на фоне бури активизировались полярные сияния, их яркость приближалась к девяти баллам.

Сила бурь измеряется по пятибалльной шкале, от самых слабых – G1 (не влияет на электроприборы) до G5 (серьезные проблемы с электросетями).

Фото: pixabay

# Природные явления # Природные катаклизмы

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