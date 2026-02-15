В Германии произошло пятое ограбление банка за два месяца

Неизвестные проникли в отделение местного банка через световой колодец. Они пробрались в подвал и взломали 14 ячеек. Сумма ущерба пока неизвестна. При этом преступники оставили после себя не только пустые сейфы – в подвале они распылили неизвестную жидкость. Сотрудники банка почувствовали тошноту и недомогание. На место вызвали пожарных и медиков, двум работникам потребовалась помощь. Это ограбление стало уже пятым за последние два месяца. Ни одного преступника до сих пор не задержали. Следователи не исключают, что все эти налеты могут быть связаны между собой.