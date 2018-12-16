Во Франции «жёлтые жилеты» вновь вышли на улицы, протесты длятся уже пятую неделю

Новости Франции. «Желтые жилеты» во Франции проигнорировали призыв правительства приостановить свою акцию после теракта в Страсбурге , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 декабря протестующие вновь вышли на улицы.

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По данным полиции, участие в демонстрациях приняли более 33 тысяч человек, только в Париже задержаны 168.

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Народные волнения по всей стране продолжаются уже пятую неделю подряд. Судя по количеству демонстрантов, антиправительственные настроения идут на спад. Но агрессивность протестующих явно растет. Полицию несколько раз закидывали камнями и зажженными фаерами. Жандармы отвечали светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.