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Во Франции «жёлтые жилеты» вновь вышли на улицы, протесты длятся уже пятую неделю

16 декабря 2018 11:45
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Новости Франции. «Желтые жилеты» во Франции проигнорировали призыв правительства приостановить свою акцию после теракта в Страсбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции «жёлтые жилеты» вновь вышли на улицы, протесты длятся уже пятую неделю-1

Во Франции «жёлтые жилеты» вновь вышли на улицы, протесты длятся уже пятую неделю-3

Во Франции «жёлтые жилеты» вновь вышли на улицы, протесты длятся уже пятую неделю-5

15 декабря протестующие вновь вышли на улицы.

«Мы должны быть бдительными»: что говорят французы о теракте в Страсбурге

По данным полиции, участие в демонстрациях приняли более 33 тысяч человек, только в Париже задержаны 168.

Эйфелеву башню закрыли из-за протестов «жёлтых жилетов»

Народные волнения по всей стране продолжаются уже пятую неделю подряд. Судя по количеству демонстрантов, антиправительственные настроения идут на спад. Но агрессивность протестующих явно растет. Полицию несколько раз закидывали камнями и зажженными фаерами. Жандармы отвечали светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

Во Франции «жёлтые жилеты» вновь вышли на улицы, протесты длятся уже пятую неделю-8

Во Франции «жёлтые жилеты» вновь вышли на улицы, протесты длятся уже пятую неделю-10

Во Франции «жёлтые жилеты» вновь вышли на улицы, протесты длятся уже пятую неделю-12

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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