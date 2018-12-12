«Мы должны быть бдительными»: что говорят французы о теракте в Страсбурге

Новости Франции. Во Франции полиция продолжает поиски 29-летнего радикала. В Страсбурге объявлен траур, закрыты школы, запрещены массовые мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 декабря поздно вечером мужчина открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки. Два человека погибли, четырнадцать – получили ранения (половина из них в тяжелом состоянии). Среди пострадавших – турист из Таиланда и итальянский журналист. Европейские лидеры этот теракт назвали трусливой стрельбой, а руководители партий продолжают поднимать проблему фундаментализма в Европе.

Страсбург – опустел, Франция – скорбит, Европа – соболезнует. Так еще Старый Свет не готовился к Рождеству: вместо суеты традиционных ярмарок на улицах полиция и спецназ.

Пока раненый стрелок-радикал разгуливает на свободе, в Пятой республике властями объявлен наивысший уровень террористической угрозы. В стране введен режим ЧП.

Лоран Нуньес, глава Управления внутренней безопасностью Франции:

Вокруг Страсбурга установлено кольцо из полицейских, вся территория постоянно патрулируется. Но пока ведется поиск, детали этой операции я не могу разглашать.

Личность экстремиста установили быстро. 29-летний житель Страсбурга арабского происхождения связан с радикальными исламистскими кругами и значится в так называемом списке Fiche S (реестре лиц радикальных взглядов и подозреваемых в угрозе государственной безопасности).

Из-за подозрения Шекатта Шарифа в ограблении полиция в его доме проводила обыск. Мужчины там не оказалось, зато полицейские обнаружили гранату. Министр внутренних дел Франции: «Чтобы остановить злоумышленника, мобилизованы 350 человек» Уже после, во время перестрелки, злоумышленник был ранен, но это не помешало ему скрыться на угнанном такси.

На фоне произошедшей трагедии политики высказывают недовольство. Глава партии «Республиканцы» написал в Twitter следующее.

Лоран Вокье, глава партии «Республиканцы» (Франция):

Сколько еще нападений, совершаемых лицами из списка Fiche S, мы должны перенести, прежде чем адаптировать наше законодательство к борьбе с терроризмом? Чего мы ждем, чтобы наконец начать борьбу с фундаментализмом, который объявил нам войну?

В самом департаменте Нижний Рейн вообще ввели запрет на проведение массовых собраний. Страсбург – город-символ объединенной Европы – всего в нескольких километрах от границы с Германией, поэтому усилен и пограничный контроль.

Хотя, учитывая открытость границ ЕС, это мера чисто номинальная. Стрелявший по людям в Страсбурге мужчина мог скрыться в Германии Теперь поиском Шекатта Шарифа занимается полсотни полицейских, привлечены вертолеты и даже солдаты национальных сил безопасности мобилизованы для предотвращения, возможно, нового нападения.

Мы должны быть бдительными. Мы должны поблагодарить полицейских, которые делают хорошую работу. Каждый француз должен быть осторожным, не будучи параноиком, потому что в конце концов Рождество – это праздник.