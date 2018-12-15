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Истребитель Су-27 разбился при посадке в Житомирской области

15 декабря 2018 17:05
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Новости Украины. В Житомирской области разбился истребитель Су-27: лётчик погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет выполнял плановый полёт.

Истребитель Су-27 разбился при посадке в Житомирской области-1

Однако при заходе на посадку истребитель потерял управление и разбился. На месте трагедии работают правоохранители. Все обстоятельства произошедшего, а также причины авиакатастрофы устанавливаются.

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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