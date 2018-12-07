Эйфелеву башню закрыли из-за протестов «жёлтых жилетов»

Новости Франции. Французская столица закрыла на день одну из своих основных достопримечательностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туристы не смогут подняться на Эйфелеву башню.

На такие меры власти решили пойти в связи с протестами «желтых жилетов», которые намечены на 7 декабря. Закрыться решили и многие владельцы магазинов, кафе и ресторанов, расположенных на первых этажах зданий.