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Эйфелеву башню закрыли из-за протестов «жёлтых жилетов»

07 декабря 2018 12:22
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Новости Франции. Французская столица закрыла на день одну из своих основных достопримечательностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туристы не смогут подняться на Эйфелеву башню.

Эйфелеву башню закрыли из-за протестов «жёлтых жилетов»-1

На такие меры власти решили пойти в связи с протестами «желтых жилетов», которые намечены на 7 декабря. Закрыться решили и многие владельцы магазинов, кафе и ресторанов, расположенных на первых этажах зданий.

Эйфелеву башню закрыли из-за протестов «жёлтых жилетов»-4

Есть сведения, что демонстранты планируют дойти до Елисейского дворца.

# Акции протеста # Фотофакт

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