Вслед за Францией начались протесты «жёлтых жилетов» в Израиле

Новости Израиля. Несколько сотен человек, одетых в светоотражательные жилеты, вышли на улицы Тель-Авива и Иерусалима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они выступают против повышения цен на электричество, водоснабжение, а также на продукты питания. Организаторы митингов подчеркнули, что, как и во Франции, в Израиле гражданам не безразлично повышение цен на товары первой необходимости.