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Вслед за Францией начались протесты «жёлтых жилетов» в Израиле

15 декабря 2018 12:26
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Новости Израиля. Несколько сотен человек, одетых в светоотражательные жилеты, вышли на улицы Тель-Авива и Иерусалима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вслед за Францией начались протесты «жёлтых жилетов» в Израиле-1

Вслед за Францией начались протесты «жёлтых жилетов» в Израиле-3

Они выступают против повышения цен на электричество, водоснабжение, а также на продукты питания. Организаторы митингов подчеркнули, что, как и во Франции, в Израиле гражданам не безразлично повышение цен на товары первой необходимости.

# Акции протеста # Фотофакт

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