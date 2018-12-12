Стрельбу в Страсбурге устроил 29-летний местный житель

Это произошло неподалеку от рождественской ярмарки. Погибли три человека. Еще 12 доставлены в больницу с тяжелыми ранениями. Половина пострадавших находится в критическом состоянии.

Новости Франции. Во Франции сотни полицейских и солдат разыскивают мужчину, устроившего стрельбу в Страсбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После инцидента из центра Страсбурга эвакуировали людей. Дороги перекрыли. В ходе спецоперации военным удалось ранить злоумышленника, однако он сумел скрыться. В связи с трагическими событиями в экстренном порядке было организовано совещание межминистерского кризисного центра с участием президента страны.

Кристоф Кастанер, министр внутренних дел Франции: Чтобы остановить злоумышленника, мобилизованы 350 человек: 100 полицейских, два вертолета, бригады и службы спецназа, а также военные. Развернуты группы психологической поддержки. Вскоре будет подписан приказ, запрещающий протесты, организованные на сегодня, чтобы силы безопасности могли беспрепятственно продолжить поиски преступника. Также был усилен контроль на приграничных переходах и всех рождественских рынках в стране.

Также министр внутренних дел Франции сообщил, что нападавший – 29-летний местный житель, хорошо известный полиции. Он неоднократно привлекался к суду во Франции и Германии, а также был приговорен к тюрьме за вооруженное нападение. При обыске в его жилище полиция обнаружила гранаты.

Во Франции объявлен наивысший уровень угрозы теракта. В связи с произошедшим в Страсбурге объявлен траур.

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Отметим, что белорусских граждан в печальном списке нет. Это подтвердили в Министерстве иностранных дел нашей страны.